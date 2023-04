Il Milan perde un titolare con la Roma: infortunio! Inter all’orizzonte

Pioli come Mourinho, il Milan perde come la Roma un proprio giocatore (vedi articolo). Si tratta sempre di un difensore, che non è rientrato nella ripresa. Si avvicina l’euroderby con l’Inter

ALTRO STOP − Più infortuni che occasioni da gol in Roma-Milan. Dopo il forfait in casa giallorossa, anche il Milan perde un proprio giocatore. Si tratta del titolare in difesa, Fikayo Tomori. Già nel primo tempo, l’inglese aveva accusato un problema alla coscia dopo un contatto con Abraham nell’area di rigore rossonera. Probabilmente per precauzione, Pioli ha deciso per la sostituzione immediata prima dell’inizio del secondo tempo. Al suo posto dentro Thiaw. Presto l’Euroderby di Champions League contro l’Inter, con sfida d’andata previsa per mercoledì 10 maggio.