Merino avverte l’Inter: «Guai a fare calcoli, puntiamo al primato»

Merino lancia la sfida all’Inter per quanto riguarda il primato nel girone D di Champions League. Il centrocampista della Real Sociedad così alla vigilia del match col Salisburgo.

FAME − Come il suo allenatore Imanol Alguacil, anche Mikel Merino in sala stampa ha rimarcato il concetto di vittoria contro il Salisburgo. Baschi in lotta con l’Inter per il primo posto: «Se questa squadra ha coltivato qualcosa in questi anni, questa è sicuramente l’ambizione. Non vogliamo mai accontentarci, è una squadra che ha sempre più fame. Il fatto di esserci qualificati ci dà una motivazione in più per provare a prenderci il primo posto. Non pensiamo a fare calcoli, pensiamo a fare tre punti. Se calcoliamo un pareggio o qualcosa del genere, penso che faremmo un errore».