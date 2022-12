Mbede: «Onana tornerà in Nazionale! Sacrificato per un motivo preciso»

Jean-Claude Mbede, giornalista camerunense, parla del caso Onana su ActuCamerun. Secondo Mbede, il sacrificio di Onana ha ragioni più profonde di semplici questioni tattiche

SACRIFICIO – Ecco le parole di Jean -Claude Mbede, giornalista camerunense, in merito all’allontanamento di Andre Onana dalla Nazionale: «Onana tornerà in nazionale. Tutti sanno già che è stato sacrificato per orientare l’attenzione e coprire l’eliminazione dal Mondiale. Tutti i rapporti inviati al presidente della Repubblica subissano la Fecafoot. Saranno offerti 100.000 CFA al primo giornalista che chiederà le vere ragioni alla Fecafoot e al Ministro dello Sport».