Handanovic si prepara agli ultimi 6 mesi all’Inter: quale futuro per lui?

Samir Handanovic si prepara a trascorrere gli ultimi 6 mesi con la maglia dell’Inter. Non ci sono notizie su un eventuale rinnovo del contratto per lo sloveno. La domanda che ci si pone riguarda quello che potrebbe essere il suo futuro

FUTURO IGNOTO – Dalla ripresa del campionato partiranno gli ultimi 6 mesi di Samir Handanovic da giocatore dell‘Inter. Il capitano nerazzurro, l’uomo che nel febbraio 2019 fu designato dall’Inter per indossare la fascia, sta per giungere alla fine della sua avventura a Milano. Anche quest’anno, il numero 1 nerazzurro era partito da titolare, ma le prestazioni poco convincenti e la seguente sicurezza data dal nuovo arrivato Andre Onana tra i pali hanno accompagnato lo sloveno verso la panchina. In questa nuova veste Handanovic si è distinto per un comportamento professionale, non rinunciando a dispensare compagni al collega camerunense, nonostante questo gli avesse rubato il posto da titolare. Quel posto che Handanovic ha mantenuto per 10 anni, ma che ora si trova costretto ad abbandonare. A giugno, lo sloveno dovrà decidere cosa fare del suo futuro. Potrebbe decidere di restare all’Inter ma in altre vesti, oppure vivere gli ultimi anni di carriera da un’altra parte. Anche in questo caso, come spesso ha fatto tra i pali, dovrà fare la scelta giusta per la sua carriera.