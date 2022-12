FOTO – Inter, allenamento mattutino prima dell’amichevole col Salisburgo

Anche questa mattina l’Inter è scesa in campo a Malta per l’allenamento mattutino prima della sfida amichevole in programma oggi alle 18 contro il Salisburgo.

PRIMA DELL’AMICHEVOLE – Anche oggi giornata di allenamenti in casa Inter, ma anche di amichevoli. La squadra nerazzurra questa mattina è scesa in campo a Malta per l’allenamento davanti agli occhi di mister Simone Inzaghi mentre nel pomeriggio alle 18 sfiderà il Salisburgo in amichevole. Inter in campo con il tradizionale kit di allenamento targato – novità del ritiro di Malta -, LeoVegas.News. La squadra ritornerà ad allenarsi con una doppia seduta anche domani.

Fonte: Inter.it