Matri: «L’Inter sta dando segnali sempre. Mazzarri? Subito esame»

Matri vede buone risposte dall’Inter anche in serate non totalmente positive, come quelle di Torino e Lisbona nelle ultime due partite. L’ex attaccante si sposta sulla gara di domenica contro l’ex Mazzarri a Napoli.

LE AVVERSARIE – Nel post partita di Monza-Juventus su DAZN, Alessandro Matri mette un passo indietro gli uomini di Massimiliano Allegri: «La rosa secondo me è inferiore a quella dell’Inter, io ci metto dentro anche il Napoli. Ha un bel reparto offensivo però deve essere accompagnato dai numeri, cosa che in questi anni sta facendo fatica. Questo risultato tiene aggrappata la Juventus alla testa della classifica, ma anche il morale degli attaccanti dopo il rigore sbagliato da Dusan Vlahovic. L’Inter sta dando segnali domenica dopo domenica, c’è stato un piccolo passo indietro con la Juventus col secondo tempo non da Inter. Ma anche in coppa ha dimostrato tutta la sua forza. Su Walter Mazzarri andrei cauto sul suo giudizio, perché i giocatori sono stati chiari e sicuramente ha dato una scossa. L’esame importante è subito».