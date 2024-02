Matri: «Inter, non c’è storia! Pavard? Preso un campione»

Matri dà l’Inter ormai sicura di aver vinto la Serie A, con il largo vantaggio nei confronti delle inseguitrici. L’ex attaccante elogia anche l’innesto di Pavard, ritenuto un campione: le sue parole a DAZN.

SENZA AVVERSARIE – Per Alessandro Matri il paragone con due anni fa, in vista del recupero Inter-Atalanta, non vale più: «La classifica non era questa. Credo che l’Inter abbia dato veramente pochi segni di debolezza, adesso è ben definito il campionato. Abbiamo visto anche la forza con un impegno a settimana: ha una rosa troppo ampia, con un impegno a settimana non c’è storia. Il non avere l’impegno delle coppe, se hai una rosa ampia, ti aiuta ancora di più. Simone Inzaghi schiera sempre i titolari, ora mette per la prima volta Tajon Buchanan e fa bene, si sblocca pure Marko Arnautovic. Benjamin Pavard? Ha preso un campione! Inzaghi quest’anno ha sbagliato poco nelle scelte, cosa che l’anno scorso era incriminata. Un leggero calo l’Inter lo sta anche avendo, ma non si nota. Champions League? Davanti all’Inter ci sono due squadre, Manchester City e Real Madrid».