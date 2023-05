Materazzi: «Mourinho aveva fiducia in me, ero sicuro ci lasciasse»

Marco Materazzi è tornato sull’addio di José Mourinho all’Inter e ha descritto il suo 2010 a livello di presenze nel podcast su Youtube di Gianluca Gazzoli.

RAPPORTO – Materazzi e Mourinho, un rapporto speciale: «Negli ultimi 15 giorni prima della partita (finale di Champions League) avevo il sentore che sarebbe andato via. Se avessimo vinto ero sicuro ci lasciasse, volevo vincere la Champions League e convincerlo a rimanere. Lo guardavo negli occhi negli allenamenti e abbassava lo sguardo. Il giorno prima della finale a Madrid capimmo che sarebbe andato via al 100%, per noi era un punto di riferimento e una persona importante. Senza di lui non avremmo vinto la Champions League, anche l’anno dopo però potevamo andare in semifinale. Dopo la partita abbiamo pianto insieme, ma l’ho mandato a f… Gli ho detto “ma con chi mi lasci l’anno prossimo”, perché già sapevo chi sarebbe venuto. Nel 2010 giocai una ventina di partite, tutta la Coppa Italia compresa la finale. Mourinho mi diede fiducia sempre, giocammo il 16 maggio per lo Scudetto. Lucio non stava benissimo, io titolare a Siena. L’importante non è quante ne fai, ma la fiducia che Mourinho aveva in me».