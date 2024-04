Materazzi: «Inter, nessuna può creare difficoltà! Ma sotto ci credono»

Come spesso succede, Materazzi è al Meazza e seguirà Inter-Empoli sugli spalti. In campo nel prepartita di Inter TV, l’ex difensore dà le sue valutazioni.

SI RITORNA – Marco Materazzi guarda la formazione dell’Inter: «Direi che siamo la squadra migliore che in questo momento possiamo schierare, a parte Yann Sommer. Ma penso che Emil Audero possa dare grandi garanzie. Si torna nelle proprie sicurezze, si torna ad Appiano Gentile e si torna con un obiettivo chiaro: quello che abbiamo davanti e dobbiamo conquistare. Il segreto dell’Inter? Lo dicono i ragazzi: lo star bene insieme. È stata acquisita una mentalità forte dopo un’eliminazione bruciante come quella in Champions League. Penso che l’obiettivo dichiarato sia sotto le nostre mani e vada conquistato, anche questa sera: non bisogna dare coraggio a chi insegue, anche se sotto magari ci sperano. Cambia qualcosa giocare di lunedì? La cosa bella è che quest’anno i ragazzi non hanno mai fatto sorprese, giocando prima o dopo. Abbiamo un buon margine e, a oggi, non vedo una squadra che possa mettere in difficoltà l’Inter».

L’AVVERSARIO – Materazzi prosegue: «Stasera bisogna fare attenzione, perché l’Empoli con Davide Nicola è una squadra che può creare problemi. Ma siamo a San Siro: deve bastare questo. I rientri dei nazionali? Li rivedo bene. Sapete cosa penso di loro, a partire dal 23. Matteo Darmian è molto più forte di quanto si poteva pensare, Davide Frattesi fa bene quando è chiamato in causa: siamo in buone mani anche con la Nazionale. Nicolò Barella? Penso non abbia bisogno di stimoli o di un gol in Nazionale, ha mentalità vincente. Diamo merito a chi ha costruito la rosa, facendo un grandissimo lavoro dagli acquisti a quelli presi a parametro zero: penso non si sia sbagliato nulla, bisogna continuare così. Un simbolo e una sorpresa? Lautaro Martinez è il nostro capitano, deve firmare. Poi Benjamin Pavard e Marcus Thuram».