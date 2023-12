Marsiglia, battuto il Lione dopo il caos! Seconda vittoria di fila senza Correa

Marsiglia-Lione, dal caos al recupero di oggi, la partita (senza i tifosi avversari) valida per la decima giornata di campionato di Ligue 1, è stata giocata e vinta 3-0 dai padroni di casa senza Joaquin Correa infortunato.

ALTRA VITTORIA – Seconda vittoria di fila in campionato per il Marsiglia dopo quella con il Rennes, arriva anche il 3-0 in casa contro il Lione nel recupero della decima giornata. Il tutto senza l’infortunato Joaquin Correa. Lo scorso 29 ottobre Marsiglia e Lione avrebbero dovuto giocare al Velodrome, ma quella partita non si è giocata a causa dell’attacco dei tifosi di casa al pullman degli ospiti. In quel caso era stato Fabio Grosso (non più allenatore del Lione), protagonista a suo malgrado della partita che non si è giocata. Partita in discesa già nel primo tempo, con le reti di Vitinha e Murillo nel primo tempo. Ma il protagonista assoluto di questa sfida è Pierre-Emerick Aubameyang, autore dei primi due assist e del gol che chiude definitivamente la pratica al 55′. Al 67′ arriva anche il quarto gol, poi annullato dal VAR per un tocco con la mano di Jordan Veretout. Piove sul bagnato per il Lione ultimo in classifica in Ligue 1 a quota 7 punti. Il Marsiglia, ottavo in classifica, prova ad avvicinarsi alla zona Europa.