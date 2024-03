Marinozzi: «Atletico Madrid-Inter, equilibrio come a Porto! La differenza»

Analizzando Atletico Madrid-Inter, Andrea Marinozzi torna sulla sfida a Porto della scorsa stagione nerazzurra in Champions League. Il giornalista individua le differenze.

MERITI ED EQUILIBRIO – Andrea Marinozzi, ospite della trasmissione di Sky Sport 24, dichiara: «L’Inter non meritava di passare ma neanche l’Atletico Madrid. L’equilibrio nella doppia sfida è molto simile ad Arsenal-Porto e anche all’ultima partita dell’Inter contro il Porto dell’anno scorso. Gli episodi lì sono girati bene, questa volta no. Il rimpianto più grande è aver trovato un doppio vantaggio contro una squadra spigolossissima come l’Atletico Madrid e non essere stati bravi nella gestione. In 15 gare dentro e fuori in casa non erano mai passati sotto in Champions League, ci riesce l’Inter ma dura pochissimo. La squadra di Inzaghi ha avuto difficoltà nel difendere l’area, nella gestione del pallone e nel difendersi con la palla. Se penso alla partita contro il Porto dello scorso anno fu fondamentale Brozovic nel gestire il ritmo, questa volta non ci sono riusciti contro una squadra tosta».