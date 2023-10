Marino: «Scudetto? Favorite Inter, Milan e Napoli! Juventus outsider»

L’Inter è in piena corsa per lo scudetto, assieme a Milan, Napoli e Juventus. Della lotta al vertice in serie A ha parlato l’ex dirigente di Napoli ed Udinese Pierpaolo Marino.

OUTSIDER – Pierpaolo Marino indica le favorite per la lotta scudetto. La sua analisi a Radio 24: «Corsa Inter, Milan, Napoli per lo scudetto? No, tengo anche la Juventus. Ha mentalità vincente e non ha le coppe, anche se Allegri non la dice così. La vedo come outsider però. Le favorite sono le altre »