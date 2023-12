Marelli: «Il rigore Acerbi-Osimhen? Io non avrei fischiato fallo»

Luca Marelli ha analizzato in collegamento con Dazn gli episodi più discussi di Napoli-Inter. Due in particolare hanno suscitato critiche nel giorno dopo.

DUBBI – Luca Marelli ha detto: «Il contrasto tra Lautaro Martinez e Lobotka vede l’arbitro in controllo dell’azione. Giudica regolare il contrasto, lascia proseguire e arriva il gol di Calhanoglu. Non è un contrasto normale di gioco l’argentino che cintura l’avversario non permettendogli di continuare la corsa. Fallo piuttosto evidente, ma Var tirato fuori perché l’arbitro era a 5-6 metri di distanza. Il rigore? Acerbi su Osimhen è in una zona grigia come episodio. Ci sono opinioni, è soggettivo. C’è chi pensa sia leggero come contatto, chi invece no. Se l’arbitro avesse fischiato rigore non sarebbe intervenuto il Var, io non avrei fischiato il rigore. Per me la soglia di fallo è molto alta».