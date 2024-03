Marelli: «Inter-Genoa, male Ayroldi. Un caso dubbio in particolare»

Marelli in collegamento con gli studi di DAZN dopo Inter-Genoa terminata 2-1 a San Siro, ha analizzato il contatto in area di rigore tra Fendrup e Nicolò Barella in occasione del calcio di rigore. Secondo l’ex arbitro, voto negativo per il Direttore di gara, Giovanni Ayroldi.

CASO DUBBIO – La moviola di Luca Marelli dopo Inter-Genoa è abbastanza severa nei confronti dell’arbitro Giovanni Ayroldi: «Una partita negativa di Airoldi, ma l’episodio su cui si discuterà è il rigore assegnato in campo. Barella entra in area di rigore, Fendrup interviene sul pallone ma è un classico scontro di gioco. Non c’era modo di evitarlo questo impatto, tanto è vero che Airoldi fischia calcio di rigore ma poi viene giustamente richiamato dal VAR. Poi non so per quale motivo decide di confermare questa decisione».