Marelli: «Gol Acerbi, Thuram differenza tra impatto e contatto»

Luca Marelli dopo Roma-Inter terminata sul punteggio di 2-4, su DAZN si è soffermato a parlare sul gol di Francesco Acerbi nel primo tempo, citando anche Marcus Thuram.

DIFFERENZA – Luca Marelli ha parlato così del gol di Francesco Acerbi: «Thuram è a contatto con Rui Patricio, c’è una differenza tra impatto ed essere a contatto. Per quanto mi riguarda la posizione di Thuram non è impattante, si tratta di un contatto con Rui Patricio, ma non impedisce il suo movimento verso la sinistra. L’episodio ricorda due anni fa il fuorigioco di Giroud, in quella circostanza la rete secondo me non doveva essere annullata per posizione di fuorigioco di Giroud. Ma anche in quel caso la sua posizione non era impattante».