Marelli azzarda: «Su Thuram non un grande rigore! Bene su Mkhitaryan»

Marelli dopo Inter-Frosinone terminata sul punteggio di 2-0, su DAZN ha parlato del rigore concesso all’Inter con il fallo su Marcus Thuram.

CONTATTI DUBBI – Luca Marelli dopo Inter-Frosinone ha parlato così dei casi dubbi della partita: «Il caso più importante in Inter-Frosinone è stato chiaramente il calcio di rigore del 2-0. Thuram guadagna un calcio di rigore dopo un contatto con Monterisi. Non è un grandissimo rigore, però nella dinamica di campo questo è un rigore che viene sempre assegnato. Il VAR non interviene mai in questi casi perché è una valutazione di campo dato dall’arbitro. Sul contatto con Mkhitaryan, invece, in queste circostanza vale la regola del “chi arriva prima ha ragione”. In questo caso è stato molto bravo Dionisi a individuare il tocco del pallone perché il difensore prima tocca la palla con la punta del piede e poi Mkhitaryan che non protesta neanche».