Marelli: «Acerbi gol regolare! Thuram non ostacola Rui Patricio»

Luca Marelli analizza il gol di Francesco Acerbi in Roma-Inter nel corso di una puntata di DAZN. L’ex arbitro spiega perché la rete era da convalidare. Altro caso dubbio riguarda invece Juventus-Udinese con l’uscita con i pugni del portiere Okoye e il contatto con Milik. Ricorda Yann Sommer con Nzola, ma l’arbitro in questo caso non ha concesso il rigore.

L’ANALISI – Luca Marelli commenta il gol dell’Inter con Francesco Acerbi: «Si è discusso molto del gol di Acerbi, a mio parere questa è una rete che non deve essere annullata perché il portiere non è stato impedito in alcun modo nei suoi movimenti. Thuram non fa assolutamente nulla per impedire i movimenti di Rui Patricio. Se si fosse mosse o se avesse spinto sarebbe stato diverso. I due giocatori si toccano, ma non impattano tra di loro: questo è diverso. Thuram non impedisce a Rui Patricio di muoversi».

MOLTO SIMILE – Altro caso dubbio riguarda invece Juventus-Udinese con l’uscita con i pugni del portiere Okoye: «Questo è molto diverso rispetto il contatto tra Sommer e Nzola, anche se è simile. La differenza è che a Firenze c’è stato un colpo secco diretto nel volto di Milik. Si tratta un colpo con l’avambraccio che scivola sulla nuca. La linea che viene tenuta dall’AIA è quella di punire un colpo diretto da dietro».