Marchegiani: «Inzaghi cresca comunicativamente! La classifica…»

Il rendimento altalenante dell’Inter è sotto la lente di ingrandimento. Marchegiani, a tal proposito, si concentra su Inzaghi. Discusso l’aspetto comunicativo del tecnico

DIFETTO COMUNICATIVO − Luca Marchegiani, a Sky Calcio Club, ha qualche difficoltà nello spiegare il rendimento dell’Inter. Su Inzaghi individua un limite: «Sono in difficoltà a trovare una spiegazione logica di quella che è la stagione dell’Inter. La classifica non è drammatica, ma il numero delle sconfitte è un indice troppo negativo per quella che è la forza dell’Inter. C’è un aspetto tattico, è una squadra che non ha giocatori che saltano l’uomo. Deve arrivare col gioco e con la forza della squadra. Questo potrebbe spiegare che quando affronta un certo di partite si esponga di più alle ripartenze. Ma non giustifica la differenza enorme tra casa e trasferta. Non vedo spiegazioni tattiche se non quelle di concentrazione e di tensione mentale. Comunicazione? Inzaghi è un amico. Il suo aspetto comunicativo è quello in cui deve ancora crescere. Non sempre trasmette quello che vuole trasmettere. Difficile però dire dall’esterno mancanza di personalità nello spogliatoio. Ero a commentare Inter-Empoli quando la squadra rimane in 10, metterla sul 3-5-1 invece che rimanere a 4 non è stata una scelta azzeccata».