Barzagli: «Inter, sconfitta diversa dalle altre. Ma deve metterla via»

L’Inter ha subito l’ennesima sanguinosa sconfitta, quella di venerdì contro lo Spezia (ottava in Serie A). Barzagli, nel corso di Sunday Night Square su DAZN, individua le differenze con le precedenti.

GESTIONE SBAGLIATA – Andrea Barzagli torna sull’episodio di Spezia-Inter con Romelu Lukaku che avrebbe dovuto battere il rigore al posto di Lautaro Martinez (vedi articolo): «C’è da dire che poi in campo ci sono certi giocatori che si prendono anche la responsabilità. È successa una cosa simile anche al Napoli in questa stagione, che Luciano Spalletti ha detto che dopo in campo sono i giocatori a prendersi le responsabilità. Non aiuta poi sbagliarlo dopo un battibecco, però l’Inter che vuoi dire di più? È diversa questa sconfitta dalle altre in campionato. Sarà difficile, perché ci sono state tante critiche, però devi metterla via e pensare alle prossime due partite. Con la prima che è la più importante».