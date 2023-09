Marchegiani: «L’Inter ora sembra quasi imbattibile! Thuram benissimo»

Marchegiani vede Thuram fra i tanti protagonisti dell’Inter, ma ne era convinto già da prima che si sbloccasse contro la Fiorentina. Ora, dopo il derby stravinto 5-1, l’ex portiere torna sulla questione a Sky Calcio Club.

LA CAPOLISTA – Queste le parole di Luca Marchegiani: «L’Inter che si è vista in queste prime quattro giornate dà l’impressione di essere una squadra quasi imbattibile in questo campionato. Secondo me all’Inter tu devi assolutamente togliere la verticalizzazione, che spesso arriva direttamente dai difensori, sugli attaccanti. Specialmente Marcus Thuram, di cui sto parlando benissimo dalla prima giornata. Quante volte è stato anticipato nel derby? Zero, non lo anticipano. Questo è fondamentale per il gioco dell’Inter, perché non prende mai una ripartenza. Lui non si fa anticipare mai e, se tu gli concedi questa linea di gioco come ha fatto il Milan, da lì l’Inter accelera. Sono cresciuti i giocatori: Denzel Dumfries dell’inizio dell’anno scorso non era questo, Federico Dimarco dell’inizio dell’anno scorso non era questo. Sono cresciuti giocatori in ruoli che, per il modo di giocare dell’Inter, sono quasi indispensabili che siano leader».