Marazzina: «Inter in difficoltà senza due estremi. E sull’attaccante non l’unica»

Marazzina ha cominciato la sua carriera all’Inter, che poi è proseguita in diverse altre squadre fra cui soprattutto il Chievo. Da ex attaccante, segnala le difficoltà a reperire una punta di valore per sostituire Lukaku: ecco come si è espresso ospite di Sportitalia Mercato.

LA RICHIESTA – Massimo Marazzina non vede solo l’Inter chiamata a trovare un attaccante: «Per deformazione professionale guardo dalla metà campo in su. Tutte le squadre, Napoli escluso, hanno bisogno di una punta ma il problema è che non ce ne sono in giro. Ci sono sì dei buoni giocatori, ma non quello che acquisti e sai che vai sul sicuro. L’Inter è in difficoltà anche se ha un grandissimo giocatore come Lautaro Martinez. Mancano i due estremi: il portiere e il centravanti».