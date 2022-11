Marani esclude l’Inter: «Milan e Juventus avversarie del Napoli. Solo due consolazioni»

Matteo Marani nel corso di un suo intervento dagli studi di Sky Sport ha parlato della corsa scudetto escludendo l’Inter dalle avversarie del Napoli.

LOTTA AL VERTICE – Marani e la lotta scudetto: «Da chi deve guardarsi il Napoli? Poco tempo fa avrei detto il Milan. Ora l’altra sorpresa è la Juventus, che torna nel suo livello. L’Inter ha subito troppi gol, in trasferta prende più di due gol di media. Molti sono gli errori individuali, a campo aperto soffre perché non ha giocatori velocissimi. Il centrocampo ha fatto un po’ meno filtro in un primo momento, il portiere è stato anche un fattore. Nel frattempo si può consolare con due cose importanti: Edin Dzeko oggi è il migliore dell’Inter, un modello da seguire. L’altro è l’Europa, che invece pesa in negativo sulla stagione della Juventus».