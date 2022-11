Lazaro si alza, cammina e corre: rivalutato da Juric, l’Inter ringrazia

Valentino Lazaro è tra gli uomini di Ivan Juric al Torino. L’austriaco in prestito con diritto di riscatto dall’Inter sta finalmente trovando continuità.

JURIC – Valentino Lazaro ha trovato il suo spazio al Torino. Con i granata, l’austriaco ha giocato 15 partite tra Campionato e Coppa Italia. Dopo diversi prestiti, Newcastle, Borussia Mönchengladbach e Benfica, sta trovando la sua dimensione in Serie A. Va ringraziato Ivan Juric, l’allenatore del Torino, che sta puntando su di lui. Nel 3-4-2-1 del tecnico granata, Lazaro sta giocando sia come laterale destro che sinistro. Duttilità apprezzata da Juric che ho la schierato titolare 11 volte in campionato.

FUTURO – Da qui a ipotizzare un ritorno all’Inter ne passa, finora ha collezionato due assist, ma le prestazioni non sono da grande squadra. Negli ultimi anni il suo valore si è solo abbassato. L’Inter lo ha acquistato per circa venti milioni. Ora il diritto di riscatto in favore del Torino è fissato ad appena sei milioni di euro. Il fatto che stia giocando e che sia tra i titolari di Juric lo rende però più appetibile sul mercato. Non è da escludere un suo inserimento nella trattativa con il Borussia Mönchengladbach per Marcus Thuram.