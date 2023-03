Maran: «Italia, che traguardo in Champions League nonostante…»

Maran si congratula con le tre squadre italiane, tra cui l’Inter, ad essersi qualificate ai quarti di Champions League. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore e allenatore italiano intervenuto sulle frequenze di TMW Radio.

SUL TETTO D’ERUOPA – Rolando Maran dice la sua sulla qualificazione ai quarti di Champions League delle squadre italiane, tra cui l’Inter. Intervenuto nella trasmissione radiofonica di TMW Radio, l’ex calciatore e allenatore afferma: «Visto il momento molto particolare che sta vivendo il calcio italiano, potevano esserci difficoltà in Europa. Invece, ci sono state squadre competitive nonostante tutto. Si stanno vedendo dei valori importanti, con tre squadre italiane sul tetto d’Europa. Questa è una cosa da notare e di cui far tesoro. In un momento così difficile vanno fatti i complimenti ai tecnici e alle società che sono riuscite a fare buoni campionati con meno spese».