Lombardo: «Inter favorita contro la Juventus, Asllani lo vedo timido»

Marco Lombardo, ospite a Sportitalia, ha analizzato la situazione dell’Inter a centrocampo. Oltre a questo ha parlato anche della gara di domenica sera contro la Juventus.

MECCANISMI – Marco Lombardo ha le idee chiare su chi debba giocare in cabina di regia: «Sono dell’idea che debba giocare Calhanoglu fino alla sosta. Andare a toccare un meccanismo che funziona può essere rischioso. Anche perché Brozovic torna da un infortunio. Non è partito bene, se guardiamo le partite dell’Inter quest’anno, lui non è che abbia mai brillato. Ora era infortunato, tra poco ci saranno i Mondiali. Difficile che Inzaghi vada a toccare questo meccanismo che adesso sta funzionando. Al ritorno dai Mondiali, è normale che Brozovic debba ritrovare il suo ruolo. Quello che ha portato le fortune dell’Inter. L’importante è avere trovato una soluzione. Lo scorso anno hanno perso tanti punti proprio nella ricerca di una soluzione a questo problema». Così Lombardo sul centrocampo nerazzurro.

FAVORITI – Lombardo ha poi continuato, parlando di Kristjan Asllani e del match di domenica: «Su Asllani bisogna che Inzaghi faccia un bel lavoro. Il ragazzo io lo vedo timido. Quando è in campo sembra che pensi alla pagella. Secondo me nella sosta, dove avranno tempo, dovrà lavorarci un po’. Domenica l’Inter arriverà al match molto meglio. Nelle ultime partite hanno giocato come facevano lo scorso anno nel periodo migliore. L’Inter è leggermente favorita, in questo momento gioca meglio della Juventus». Conclude così Lombardo, che vede i nerazzurri favoriti.