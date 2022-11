Bruno Alves: «All’Inter? Vero, era solo un’idea. Ecco quando se ne parlò!»

Bruno Alves, ex difensore portoghese e oggi dirigente dell’Aek Atene, ha rivelato un piccolo retroscena di mercato sull’Inter. L’ex giocatore ha giocato in Italia al Parma e al Cagliari

IDEA − Bruno Alves rivela un retroscena di mercato: «Già quando ero in Russia avevo avuto l’opportunità di venire in Serie A, ma ho fatto altre scelte. Il calcio italiano è un’esperienza da fare. Da voi ho imparato tante cose che non avrei saputo se non avessi giocato in Serie A. Opportunità all’Inter? È vero, ma era soltanto un’idea. Se ne era parlato nell’estate 2018, poi non si è concretizzata». Le sue parole a Calciomercato.com.