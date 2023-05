L’Inter Under 18 scelta dalla Fifa per testare il nuovo fuorigioco!

La Fifa ha iniziato le prime sperimentazioni per cambiare le regole del fuorigioco. A tal proposito l’Inter Under 18 è stata scelta per testarlo sul campo

SQUADRA PILOTA − Sabato e domenica scorsi – la Fifa, attraverso due suoi funzionari, Christos Kanellas e Sunday Oliseh – ha assistito a Milan-Monza e Parma-Inter del campionato Under 18. Il motivo? Per proseguire la sperimentazione sulla proposta FIFA che punta a cambiare i parametri di valutazione del fuorigioco. Sviluppata dal Chief of Global Football Development Arsène Wenger, la novità prevede di intervenire solo nel caso in cui ci sia una separazione visiva. La cosiddetta “luce” tra l’attaccante, che potrà essere ora in posizione più avanzata verso la porta, e il penultimo difendente. Un progetto, quello della FIFA, su scala mondiale ma che ha portato il massimo organismo calcistico internazionale a scegliere la federazione italiana e quella olandese come nazioni pilota. I due delegati FIFA, dopo aver seguito le due partite dell’ultima giornata, hanno poi riunito a colloquio la terna arbitrale, gli allenatori delle due squadre e un calciatore per ruolo per squadra. Per valutare gli effetti sullo sviluppo del gioco della novità regolamentare. Dunque l’Italia, prosegue sulla scia di quanto già fatto negli ultimi anni per il miglioramento e l’innovazione tecnologica del gioco. Dopo il primo test VAR nel match amichevole Italia–Francia, nel settembre 2016 a Bari, e l’introduzione dal 27 gennaio scorso del fuorigioco semiautomatico nel campionato di Serie A.