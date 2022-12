Lewandowski ci ripensa: «Inter? Mi auguro di non perdere più partite così»

Lewandowski non si dà pace a distanza di mesi per l’eliminazione in Champions League per mano dell’Inter. L’attaccante del Barcellona, ai microfoni di Mundo Deportivo, si è espresso con rammarico e amarezza

AMAREZZA − Robert Lewandowski ripensa ancora una volta all’eliminazione in Champions League: «Inter e Bayern Monaco? Mi auguro di non perdere mai più partite così. È una parte dolorosa della stagione e spero che la prossima sia migliore. Abbiamo avuto tanti infortuni ma contro Bayern Monaco e Inter abbiamo giocato e commesso tanti errori. Nel 2023 dobbiamo pensare a cosa dobbiamo migliorare rispetto a quello che non abbiamo fatto due mesi fa, soprattutto in Champions League».