Inzaghi e il 2023, upgrade e prime volte: che chance in Champions League!

Inzaghi si appresta a disputare sulla panchina dell’Inter un 2023 molto importante. Il tecnico nerazzurro può raggiungere un traguardo assoluto in Champions League

TUTTI I FRONTI − Il 2023 si avvicina e l’Inter si prepara ad una seconda parte di stagione intensissima. Tra campionato, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Champions League i nerazzurri potranno regalarsi un nuovo anno veramente importante. Essere in lotta su tutti i fronti dovrà essere uno stimolo in più per Inzaghi e squadra. A proposito di Inzaghi, anche per lui il nuovo anno sarà di straordinaria importanza. Oltre a riconfermare i due trofei vinti nella passata stagione (per nulla da sottovalutare), c’è da fare qualche altro step in più. Puntare alla seconda stella, e la gara contro il Napoli se non sarà decisiva poco ci manca, e andare più avanti possibile in Champions League.

PRIMA VOLTA − È proprio in Champions League che, paradossalmente, l’Inter e Inzaghi sembrano avere più chance. Il sorteggio di Nyon ha consegnato ai nerazzurri una rivale non comodissima, ma pur sempre abbordabile, come il Porto (vedi calendario dei Dragoes). I quarti di finale sono accessibili e bisogna crederci fino in fondo. Inoltre, anche per lo stesso Inzaghi sarebbero una prima volta. Sia con l’Inter lo scorso anno che con la Lazio due anni prima si era fermato agli ottavi di finale. L’avversario sarà proprio l’amico Sergio Conceicao, compagno di squadra nell’allora Lazio scudettata di Sven-Göran Eriksson.