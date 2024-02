Lecce, subito in campo in vista dell’Inter! Lavoro a parte per uno

Il Lecce di D’Aversa, reduce dalla sconfitta con il Torino, è tornato subito in campo per iniziare la preparazione in vista della prossima sfida con l’Inter in programma domenica 25 febbraio alle ore 18 allo stadio Via del Mare. Lavoro personalizzato per uno

INIZIO DEI LAVORI – Il Lecce di Roberto D’Aversa, che ha perso un titolare in vista della prossima partita di campionato con l’Inter, si è ritrovata oggi dopo la sconfitta con il Torino. Sul campo dell’Acaya i giocatori scesi in campo contro i granata di Ivan Juric hanno svolto una seduta di scarico, lavoro regolare invece per il resto del gruppo. Banda ha invece seguito un lavoro personalizzato. Domani (domenica) giornata di riposo per poi ritrovarsi lunedì, quando entrerà nel vivo la preparazione in vista della sfida alla capolista nerazzurra.