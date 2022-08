Lecce in campo in Coppa Italia: Baroni perde un titolare. Inter a rischio?

Il Lecce, primo avversario dell’Inter in campionato, sta giocando i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Cittadella. Dopo appena 20 minuti i giallorossi di Baroni perdono un titolare: a rischio il debutto in campionato con i nerazzurri?

INFORTUNIO – Il Lecce di Marco Baroni è sceso in campo in Coppa Italia per la prima partita ufficiale della stagione contro il Cittadella nei trentaduesimi di finale della competizione. Dopo appena ventidue minuti il capitano del Lecce, Kastriot Dermaku, è costretto ad uscire dal campo per un infortunio muscolare. Il difensore si è fermato nel tentativo di uno scatto. L’Inter è ormai alle porte (sabato 13 agosto alle ore 20.45): debutto in campionato a rischio?