Stringara: «L’Inter non ha bisogno di sostituire Ranocchia! Due già bravi»

L’Inter finora non ha effettuato nessuna cessione pesante, con il nome di Skriniar però sempre in bilico. Secondo Paolo Stringara – intervenuto ai microfoni di TMW Radio -, i nerazzurri non hanno bisogno di nessun altro in difesa. Di seguito le sue dichiarazioni

NESSUNA NECESSITÀ – L’Inter è alla ricerca di un colpo low cost in difesa che vada ad occupare la casella lasciata vuota da Andrea Ranocchia. Secondo l’ex nerazzurro Paolo Stringara, non ce n’è bisogno: «Se l’Inter deve tenere Skriniar e cercare un sostituto di Ranocchia? Io non credo che l’Inter abbia bisogno di un vice Ranocchia: D’Ambrosio e Dimarco possono fare bene nel ruolo di centrali difensivi. Ci sono anche tanti giovani in Primavera a cui si potrebbe dar fiducia. La squadra di Inzaghi ha in meno Perisic che lo scorso hanno è stato straripante, ma con Lukaku ha migliorato molto il reparto offensivo».