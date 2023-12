Lavecchia: «Inzaghi col Benfica ha guadagnato 1000 punti! Inter più forte»

Lavecchia, ex calciatore cresciuto nelle giovanili della Juventus ora allenatore, dà molti meriti a Inzaghi per la rimonta di mercoledì in Benfica-Inter. Ne ha parlato durante Aspettando il weekend su Sportitalia.

WEEKEND CHIAVE – Luigi Lavecchia sul big match di domani: «Voglio vedere se Walter Mazzarri si ripeterà come contro l’Atalanta, però adesso trova davanti l’Inter che è favorita. Dico sempre questo e lo ripeto: penso che si stiano confermando le cose, sapete poi che il calcio è bello perché è scontato. L’Inter ha l’organico più forte della Serie A, la Juventus non avendo le coppe può fare la sorpresa. La rimonta col Benfica? Penso che Simone Inzaghi abbia guadagnato mille punti. Era facilissimo e scontato fare cambi e dire che quelli che hanno giocato non erano bravi, invece con gli stessi ha recuperato la partita».