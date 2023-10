Lautaro Martinez primo in una speciale classifica Serie A, Lukaku 15esimo

Lautaro Martinez non guida sola l’attuale classifica marcatori in Serie A con 9 gol in sette giornate. Il capitano dell’Inter è anche in testa alla speciale classifica dei gol ponderati, realizzata dalla Redazione di Fantacalcio per il sito della Lega Serie A, che valuta il peso di ogni rete a seconda della sua importanza rispetto al risultato nel momento in cui viene segnato

POKER DA PRIMATO – “Lautaro Martinez balza in testa alla classifica marcatori ponderata di Serie A con il poker da 1.875 gol ponderati che ha deciso Salernitana-Inter (0-4). L’argentino arriva a quota 4 gol ponderati (due decisivi, tre di Categoria 2, uno di Categoria 3 e due di Categoria 4). Scende al secondo posto la coppia del Sassuolo formata da Domenico Berardi e Andrea Pinamonti. Entrambi a 3.5 gol ponderati (con tre gol decisivi e uno di Categoria 2). […] New entry settimanali. Albert Gudmundsson (Genoa), che entra in settima posizione con 3 gol ponderati grazie alla doppietta da due gol ponderati che ha portato per due volte in vantaggio il Genoa nel 2-2 esterno in casa dell’Udinese. Romelu Lukaku (Roma), quindicesimo dopo il primo gol in Roma-Frosinone 2-0 che lo porta a quota 2.031 gol ponderati). E Riccardo Orsolini (Bologna), ventinovesimo con la tripletta da 1.75 gol ponderati che ha deciso Bologna-Empoli 3-0)”.

Fonte: Lega Serie A – Redazione Fantacalcio

NB: Lautaro Martinez nel frattempo continua a scalare anche la classifica All-Time dell’Inter.