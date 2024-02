La Sampdoria vince solo con Stankovic: batte un altro prestito Inter

Esposito non gioca per infortunio ma la Sampdoria riesce lo stesso a vincere, con Stankovic in porta. Nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie B i blucerchiati superano per 1-2 il Cosenza di un altro prestito Inter, Fontanarosa.

SUCCESSO ESTERNO – La Sampdoria continua la sua stagione altalenante ma con una vittoria. Lo fa battendo (senza Sebastiano Esposito infortunato) il Cosenza, che perde 1-2. In campo solo uno dei prestiti dall’Inter, Alessandro Fontanarosa nella difesa dei calabresi, ammonito al 15’. L’uno-due con cui i blucerchiati si portano sul doppio vantaggio arriva fra il 23’ e il 26’. Prima è Ebrima Darboe, anche con la compartecipazione della difesa di casa, a sbloccare il risultato. Poi è Manuel De Luca a trovare l’immediato raddoppio lasciando sul posto proprio Fontanarosa. Il Cosenza ritorna in partita a un quarto d’ora dal 90’, con un cross di Giacomo Calò per la deviazione da due passi di Gianuca Frabotta a superare Filip Stankovic. Ma non basta: vince la Sampdoria.