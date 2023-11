Juventus-Inter, Allegri e Inzaghi: una storia simile – CdS

Juventus e Inter hanno vissuto annate particolari, chi per un motivo chi per un altro. Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri hanno saputo però resistere sulle loro panchine.

RACCONTI – Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri hanno tanto in comune. Entrambi criticati, lasciati all’uscio della porta d’uscita lo scorso anno per momenti no in campionato. I due allenatori hanno saputo superare diverse difficoltà: Inzaghi quella di risultati, Allegri tutt’altro invece. Dal calcioscommesse ultimo problema fino al caso plusvalenze. I due tecnici rappresentano a pieno l’italianità nel modo di gestire una squadra. Il primo pensiero va sempre e comunque alla solidità difensiva, difatti i numeri spaventosi riguardano i gol subiti. Sei per l’Inter, sette per la Juventus che ne ha subito uno solo nelle ultime settimane. Juventus e Inter cercano la rete in modo diverso, ma comunque in maniera pragmatica. Nessun fanatismo, nessun attacco all’arrembaggio. Un lanciatore di giacche livornese contro un bravo ragazzo piacentino. Che storia!

fonte: Corriere dello Sport – Cristiano Gatti