Jacobelli: «Skriniar, Inter gran segnale! I problemi sono nati in un momento»

Skriniar confermato dall’Inter è la notizia principale del venerdì da poco concluso (vedi articolo). Ospite di Sportitalia Mercato, il giornalista Jacobelli elogia la società per aver trattenuto lo slovacco e ricorda come sono nate le difficoltà finanziarie.

POSIZIONE DI FORZA – Per Xavier Jacobelli la conferma di Milan Skriniar cambia le gerarchie: «È un segnale importante quello che il presidente dell’Inter ha lasciato, un segnale di stabilità. Soprattutto ricordando quello che aveva affermato Simone Inzaghi dopo Lecce-Inter, dove considerava incedibile il difensore slovacco. In queste ore si è parlato molto dell’accordo fra l’Inter e Oaktree, dove entro il 2024 questo prestito dovrà essere restituito. Ma il fondo californiano ha detto che non intende ricalcare le orme di Elliott al Milan e, qualora non venisse restituito il prestito, il fondo californiano cercherebbe un altro proprietario. È importante il segnale che Steven Zhang ha dato, presentandosi a San Siro e dicendo che Skriniar non si vende».

LA CRONOLOGIA – Jacobelli fa un percorso a ritroso: «Stavo ripensando a quel giorno di fine 2020, quando il governo cinese chiuse i rubinetti agli investimenti dei grandi gruppi multinazionali all’estero, incluso Suning. I problemi dell’Inter nascono lì: Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno dovuto camminare sulle uova, fra le esigenze di competitività e bilancio. Io credo che il loro lavoro sia stato splendido, molto brillante: è tornato Romelu Lukaku, che insieme a Lautaro Martinez ha segnato centoquattro gol. Non ha ceduto Skriniar, Alessandro Bastoni e Denzel Dumfries, quest’Inter è legittimata a lottare per lo scudetto».