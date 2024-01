Inzaghi, un messaggio per Eriksson: «Forza Mister! Ti ho fatto arrabbiare…»

Qualche giorno fa l’ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson ha reso pubblica la notizia legata alla malattia al pancreas. Nicolò De Devitiis delle Iene è andato in Svezia per consegnargli un video messaggio di alcuni ex giocatori della Lazio, tra questi anche Simone Inzaghi.

IL MESSAGGIO – Le Iene sono andate a trovare Sven-Goran Eriksson direttamente in Svezia, dopo aver comunicato la sua malattia ai giornali. Molti suoi ex giocatori come Juan Sebastian Veron, Roberto Mancini, Alessandro Nesta, Bobo Vieri, Simone Inzaghi e tanti altri gli hanno mandato un messaggio. Il tecnico dell’Inter in particolare ha aggiunto: «Quel giorno del rigore calciato con il cucchiaio (Lazio-Reggina, 2 dicembre 2000, ndr), ti ho fatto arrabbiare! Forza mister, siamo con te!».