Inzaghi: «Complimenti a Chivu e alla squadra, sempre disponibili in allenamento!»

Inzaghi ha incontrato l’Inter Primavera e ha ribadito ancora una volta i complimenti alla squadra e al mister Cristian Chivu per la conquista del decimo scudetto. Il mister nel corso della stagione ha avuto di conoscere e confrontarsi con qualche ragazzo della Primavera.

PERCORSO DIFFICILE – Simone Inzaghi ha colto l’occasione per ringraziare e soprattutto complimentare con il settore giovanile dell’Inter per la stagione appena conclusa: «I complimenti a Cristian li ho già fatti personalmente, ringrazio anche voi perché durante la stagione siete venuti tutti e ci avete sempre aiutato dando piena disponibilità per gli allenamenti. È stato un percorso difficile ma ci avete sempre creduto, anche nella rimonta in semifinale, avete fatto un’ottima stagione e ve lo siete meritati perché avete sempre lavorato duro quindi complimenti a voi e a tutti quelli che vi hanno supportato».

Fonte: Inter.it