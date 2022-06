Zanetti: «Inter Primavera importante per trasmettere valori. Grazie Chivu!»

Zanetti, presente anche lui ieri in Viale della Liberazione per festeggiare la vittoria dello scudetto da parte della Primavera dell’Inter, ha aggiunto qualcosa rispetto le parole dell’Amministratore Delegato, Beppe Marotta (vedi QUI).

GRANDE SODDISFAZIONE – Javier Zanetti ringrazia anche lui l’Inter Primavera e si complimenta con loro per lo scudetto, conquistato tra l’altro da un suo ex compagno del Triplete: «Avete dimostrato grande senso di appartenenza, ma conoscendo Cristian Chivu, Roberto (Samaden, ndr) e tutti quelli che lavorano con voi non avevo nessun dubbio. Indossate una maglia che va sempre onorata per la storia che ha. Come ha detto il CEO Sport Marotta, il Settore Giovanile per noi è molto importante soprattutto per trasmettere i valori del calcio che ci rappresentano. Per questo vi faccio i complimenti per il lavoro che avete fatto con tanto sacrificio e umiltà. Avete attraversando le difficoltà come nella partita contro il Cagliari, una gara incredibile. Complimenti a voi squadra, a Cristian, allo staff e a tutte le persone che hanno reso possibile questo successo».

Fonte: Inter.it