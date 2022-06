Cuadrado spegne le voci di mercato: «Sto bene alla Juventus! Rinnovo…»

Cuadrado ha un contratto in scadenza nel 2023. Ad oggi, per sua stessa ammissione, non ha ancora parlato di rinnovo con la Juventus, anche se il suo nome è stato accostato a quello di diversi club, Inter compreso. Il calciatore stesso però ha spento sul nascere queste voci di mercato attraverso un messaggio pubblicato sui social.

– Juan Cuadrado, di recente anche accostato anche al mercato in entrata dell’Inter, spegne così le voci di mercato: «Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni».