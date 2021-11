InterSpac, altri 13 tifosi VIP diventano soci: ecco i nomi e il capitale sociale

InterSpac continua ad aumentare il proprio capitale sociale grazie all’ingresso di nuovi membri nell’azionariato popolare. Come raccolto dal sito specializzato Calcio e Finanza, altri tredici tifosi VIP interisti hanno versato la propria quota

DA TIFOSI A SOCI – I tifosi VIP dell’Inter diventano ufficialmente soci di InterSpac, entrando nell’azionariato della società attraverso il pagamento della quota iniziale prevista (1.000,00 euro). Attualmente, come emerge dai documenti ufficiali datati 19 ottobre 2021 e analizzati dal collega Matteo Spaziante per il sito specializzato Calcio e Finanza, i tifosi VIP interisti sono 51, di cui 13 nuovi soci, per un totale di 67 membri e quindi 67.000,00 euro di capitale sociale. Le novità sono: Enrico Bertolino, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Massimo Galli, Peter Gomez, Giancarlo Leone, Luciano Ligabue, Monica Maggioni, Roberto Nicastro, Nicola Porro, Gianni Riotta, Sergio Scalpelli e Rudy Zerbi. Una lista sempre più ampia rispetto alla presentazione iniziale del progetto InterSpac (vedi articolo).

Fonte: Calcio e Finanza – Matteo Spaziante