Correa avanza nelle gerarchie per Inter-Napoli: le ultime sulla formazione – Sky

Correa può essere la mossa di Inzaghi per Inter-Napoli. Una mossa neppure così a sorpresa, vista la situazione. Come riportato da Sky Sport, le ultime scelte sulla formazione terranno conto delle condizioni di tutti gli acciaccati

GERARCHIE OFFENSIVE – Ad Appiano Gentile continua il lavoro in vista di Inter-Napoli di domenica. Tra gli acciaccati rientrati anzitempo dagli impegni internazionali, Alessandro Bastoni ed Edin Dzeko sono ormai recuperati. Poi Simone Inzaghi deciderà se e come metterli in campo (vedi focus sulle opzioni in difesa, ndr). Sta meglio anche Lautaro Martinez che, a differenza dei due compagni, dovrà essere valutato ulteriormente: la sua presenza dal 1′ è ancora incerta. Come riportato dal collega Andrea Paventi, inviato di Sky Sport in casa Inter, l’attaccante che sta meglio è Joaquin Correa (vedi focus), che quindi ha chance di giocare titolare, a supporto di Dzeko o Lautaro Martinez. Come noto, in attacco non ci sarà l’infortunato Alexis Sanchez (vedi aggiornamento), indisponibile insieme a Stefan de Vrij in difesa.