Inter-Udinese, Inzaghi recupera un titolare dal 1′? La probabile formazione

Simone Inzaghi potrebbe effettuare due cambi nell’undici in campo dal 1′ per Inter-Udinese, partita valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A, prevista sabato 9 dicembre alle ore 20.45.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, Simone Inzaghi potrebbe cambiare due giocatori per Inter-Udinese, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, rispetto alla formazione iniziale della squadra nerazzurra di Napoli-Inter. Potrebbe tornare in campo dal 1′ Alessandro Bastoni al posto di Stefan de Vrij (fuori a causa di un infortunio). L’altro cambio riguarderebbe la fascia destra, dove Juan Cuadrado dovrebbe prendere il posto di Denzel Dumfries (fuori per via di un infortunio).

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 7 Cuadrado, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi

Fonte: SportMediaset.it