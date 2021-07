Inter, Socios.com vale il terzo posto nei ricavi da sponsor in A

L’Inter ha il suo nuovo sponsor. Socios.com diventerà il main sponsor dei nerazzurri dopo l’addio di Pirelli dopo 26 anni. I nerazzurri dovrebbero ricevere 20 milioni di euro l’anno che la piazzano al terzo posto nella classifica dei ricavi dagli sponsor.

FINE DI UN’ERA – Ovviamente con l’addio di Pirelli dalle maglie nerazzurre è finita un’era storica fatta di successi e grandi maglie. Pirelli ha accompagnato l’Inter per 26 anni e sarà per sempre uno sponsor che i tifosi si ricorderanno con affetto e nostalgia. Socios.com (vedi articolo) è il nuovo che avanza, un nuovo sponsor che permetta di arrivare a pareggiare almeno in parte i ricavi della Juventus nel nostro campionato. I bianconeri, dal loro main sponsor Jeep, dovrebbe ricavare, come riportato da ‘Calcio e Finanza’, 45 milioni di euro a stagione occupando così il gradino più alto del podio. Dietro ai bianconeri poi c’è la Fiorentina che, grazie alla compagnia Mediacom del presidente Commisso, riceverà 25 milioni di euro ogni anno. L’Inter dunque si piazza al terzo posto con i suoi 20 milioni di euro di ricavi dal main sponsor. Una cifra inferiore ai 30 milioni sperati all’inizio ma comunque superiore a quanto assicurava Pirelli. Va segnalato però come quello nerazzurro sia l’accordo dal valore maggiore se non consideriamo quelli con parti correlate. Juventus, Fiorentina e anche Sassuolo, che si piazza alle spalle dell’Inter con 18 milioni di euro da Mapei Spa, sono tutte e tre legate a uno sponsor “in famiglia. “Nel caso della Juventus – spiega ‘Calcio e Finanza’ – sia il club bianconero che Jeep sono controllate da Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann. Mediacom è di proprietà di Rocco Commisso, patron della stessa Fiorentina. E allo stesso modo, Mapei SpA controlla il Sassuolo”.