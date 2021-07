Serie A, in arrivo le riforme: 18 squadre, Playoff e Playout. Il piano – CdS

Sul “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, tiene banco la questione relativa al nuovo format della Serie A: 18 partecipanti, Play off e Playout.

RIFORMA – Quest’oggi andrà in scena un’assemblea di Lega Serie A che potrebbe avere dei risvolti rivoluzionari: all’ordine del giorno, infatti, c’è il cambio di format del campionato. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” al vaglio dei club di massima serie ci sarebbe la riduzione delle squadre partecipanti da 20 a 18, e la possibile introduzione di una post-season con play-off e play-out.

IL PIANO – Nella riunione, in programma quest’oggi, si cercherà di trovare un punto di sintesi fra tutti i club di Serie A, mossi da interessi diversi. Le “grandi”, ad esempio, secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” sarebbero favorevoli ad una riduzioni delle partecipanti in Serie A, vista l’imminente introduzione del nuovo format della Champions League che prevede un numero maggiore di partite.

I TEMPI – La Federcalcio spinge per un cambiamento imminente, quindi non è detto che si debba aspettare il 2024/25 per il nuovo format del campionato di Serie A. Tra le clausole del nuovo contratto con le tv, infatti, vi è inserita una clausola che prevede la possibilità del cambio di format in corsa.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport