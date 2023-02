Inter, senza la Champions League saltano tutti i piani del club – TS

Lo stop con il Bologna ha destato preoccupazione in casa Inter. Un eventuale mancato accesso alla zona Champions potrebbe compromettere i piani futuri del club nerazzurro

CHAMPIONS FONDAMENTALE – Ieri Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta del Dall’Ara. L’AD nerazzurro ha ribadito dei concetti. Il primo è che Simone Inzaghi, nonostante tutto, ha un contratto con l’Inter fino al 2024, e che al momento la sua posizione non è in bilico. Questa però potrebbe vacillare nel momento in cui l’Inter vedesse di meno la zona Champions. La qualificazione alla massima competizione europea è l’obiettivo stagionale dei nerazzurri, e se dovesse sfumare, ci sarebbero diverse conseguenze sul futuro. Nonostante la possibilità di arrivare ai quarti dell’attuale Champions, con un ulteriore incasso di 20 milioni, la dirigenza dovrà comunque cedere almeno un big entro il 30 giugno per raggiungere un saldo attivo di 60 milioni. Senza la partecipazione alla prossima Champions, sarebbero inevitabili altri dolorosi addii durante l’estate.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini