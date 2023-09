Inter-Sassuolo, biglietti in vendita: promozioni e informazioni utili

Sono in vendita i biglietti per assistere a Inter-Sassuolo, partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A.

INFORMAZIONI – Le informazioni, comunicate dall’Inter sul proprio sito, sui biglietti in vendita per assistere a Inter-Sassuolo, partita valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, in programma mercoledì 27 settembre alle ore 20.45 allo stadio San Siro. “Si avvicina il primo match infrasettimanale di Campionato per l’Inter che mercoledì 27 settembre alle 20:45 ospiterà il Sassuolo per la 6ª giornata della Serie A 2023/2024: il match contro i neroverdi sarà un’altra occasione per stare al fianco della squadra e vivere dal vivo la sfida approfittando delle promozioni attive con biglietti a partire da 20€ e la promo Under 30 a partire da 14€“.

PROMO UNDER 30 E DISPONIBILITÀ ONLINE – “I tifosi nerazzurri possono ancora assicurarsi biglietti per assistere a Inter-Sassuolo a partire da 20€ e approfittare della promo Under 30 a partire da 14€. Come? Online, su inter.it/biglietti“.

Fonte: Inter.it