Inter-Roma, biglietti in vendita da domani: tutte le informazioni

A partire dalla giornata di domani saranno in vendita i biglietti per assistere a San Siro a Inter-Roma, ottava giornata del campionato di Serie A.

COMUNICATO – A seguire i dettagli pubblicati sul sito dell’Inter sulla vendita dei biglietti per assistere a Inter-Roma. “Si corre, partita dopo partita. I primi appuntamenti a San Siro, i primi big match. I tifosi nerazzurri non mancano mai di portare tutto il proprio calore allo stadio, sostenendo la squadra di Simone Inzaghi. Sarà così anche per Inter-Roma, primo big match di campionato a San Siro. Si tratta dell’8ª giornata di campionato: data e orario saranno comunicate il 30 agosto. I biglietti riportano domenica 2 ottobre ore 15.00 “data e ora da definire” e resteranno validi anche per la data e orario definitiva.

Da giovedì 25 parte la prima fase di vendita dei biglietti per Inter-Roma: una prima fase dedicata ad abbonati e soci Inter Club, che sarà seguita da quella per i titolari della tessera Siamo Noi e dalla vendita libera. Di seguito tutte le informazioni“.

FASE 1 | ABBONATI E SOCI INTER CLUB – “Dalle ore 10.30 di giovedì 25 agosto e fino alla mezzanotte, gli abbonati alla stagione 22-23 e i soci Inter Club attivi potranno acquistare fino a 4 biglietti. Per accedere alla vendita si dovrà utilizzare il numero della tessera SiamoNoi sulla quale è caricato l’abbonamento o il numero della tessera InterClub. Per gli acquisti dei Soci InterClub, tutti gli intestatari dei biglietti dovranno risultare soci InterClub 22-23“.

FASE 2 | ANCHE I TITOLARI SIAMO NOI – “Dalle ore 10.30 di venerdì 26 aprile e fino alla mezzanotte di lunedì 29 agosto la vendita sarà estesa anche a tutti i titolari SiamoNoi, con tessera richiesta entro lunedì 22 agosto. Potranno acquistare fino a 4 biglietti per amici interisti, anche sprovvisti di tessera SiamoNoi“.

FASE 3 | VENDITA LIBERA – “Dalle ore 10.30 di martedì 30 agosto la vendita sarà aperta a tutti“.

SETTORE OSPITI AS ROMA – “Il settore destinato ai tifosi della AS Roma, terzo anello blu, sarà acquistabile dalle ore 10.30 di mercoledì 31 agosto sul sito vivaticket.com e punti vendita Vivaticket“.

DOVE ACQUISTARE – “I biglietti di Inter-Roma saranno in vendita sul sito ufficiale inter.it/tickets, il canale di vendita scelto ormai dalla quasi totalità dei tifosi, con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio e vista 3D del campo da ogni seduta.

Saranno inoltre attivi gli sportelli biglietteria presso l’Inter Store Milano (aperto da giovedì a sabato dalle 10.00 alle 19.00 orario continuato), allo stadio San Siro (ingresso 14 – aperto da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.45 e dalle 14.15 alle 17.45) e gli oltre 1.000 punti vendita della rete Vivaticket elencati alla pagina inter.it/puntivendita.

Vi aspettiamo a San Siro! Forza Inter!“.

Fonte: Inter.it