Inter, nuova partnership con Kartell con finalità benefiche

L’Inter ha annunciato attraverso un comunicato una partnership con l’azienda Kartell. Una collaborazione che avrà anche finalità benefiche.

COLLABORAZIONE – Questo il comunicato sulla collaborazione tra l’Inter e l’azienda Kartell: “Due eccellenze che incarnano l’identità della città di Milano tornano a collaborare in occasione della Milano Design Week. Inter e Kartell lanciano per la prima volta un prodotto realizzato in collaborazione: una riedizione in limited edition degli iconici Componibili, contaminati dai colori nerazzurri. I primi 10 componibili saranno rivelati in anteprima all’interno delle I M e Milano lounge di San Siro che accoglieranno gli ospiti del club per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Questi primi Componibili saranno poi messi all’asta a sostegno delle attività di UNICEF in Turchia e Siria“.